Comcast xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Comcast xStock (CMCSAX) hari ini ialah $ 27.32, dengan 0.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CMCSAX kepada USD penukaran adalah $ 27.32 setiap CMCSAX.

Comcast xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 267,386, dengan bekalan edaran sebanyak 9.79K CMCSAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CMCSAX didagangkan antara $ 27.3 (rendah) dan $ 27.4 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 34.79, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 25.94.

Dalam prestasi jangka pendek, CMCSAX dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -1.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Comcast xStock (CMCSAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 267.39K$ 267.39K $ 267.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Bekalan Peredaran 9.79K 9.79K 9.79K Jumlah Bekalan 60,092.05789806494 60,092.05789806494 60,092.05789806494

Had Pasaran semasa Comcast xStock ialah $ 267.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CMCSAX ialah 9.79K, dengan jumlah bekalan sebanyak 60092.05789806494. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.64M.