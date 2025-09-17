COMDEX (CMDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.52% Perubahan Harga (1D) +1.30% Perubahan Harga (7D) -2.81% Perubahan Harga (7D) -2.81%

COMDEX (CMDX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CMDX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CMDX sepanjang masa ialah $ 6.02, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CMDX telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, +1.30% dalam 24 jam dan -2.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

COMDEX (CMDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 101.00K$ 101.00K $ 101.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.75K$ 102.75K $ 102.75K Bekalan Peredaran 197.44M 197.44M 197.44M Jumlah Bekalan 200,873,705.221317 200,873,705.221317 200,873,705.221317

Had Pasaran semasa COMDEX ialah $ 101.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CMDX ialah 197.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200873705.221317. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.75K.