Tokenomik COMDEX (CMDX)
COMDEX (CMDX) Maklumat
What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain.
What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards
Comdex dApps
- cSwap_DEX –
- Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens
- It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.
- At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens
- Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards
- Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin –
- $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets
- Harbor protocol, the platform to mint $CMST
- $HARBOR, governance token of $CMST
- HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency
- Commodo – IBC native lending and borrowing platform
- It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets
- it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks
COMDEX (CMDX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk COMDEX (CMDX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik COMDEX (CMDX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik COMDEX (CMDX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CMDX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CMDX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CMDX, terokai CMDX harga langsung token!
CMDX Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju CMDX? Halaman ramalan harga CMDX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.