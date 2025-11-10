Comet Portfolio Harga Hari Ini

Harga langsung Comet Portfolio (COMET) hari ini ialah $ 0.00006014, dengan 4.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COMET kepada USD penukaran adalah $ 0.00006014 setiap COMET.

Comet Portfolio kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 59,979, dengan bekalan edaran sebanyak 999.74M COMET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COMET didagangkan antara $ 0.00005677 (rendah) dan $ 0.00005999 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00289967, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002403.

Dalam prestasi jangka pendek, COMET dipindahkan +1.13% dalam sejam terakhir dan -23.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Comet Portfolio (COMET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.98K$ 59.98K $ 59.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.98K$ 59.98K $ 59.98K Bekalan Peredaran 999.74M 999.74M 999.74M Jumlah Bekalan 999,735,664.3281554 999,735,664.3281554 999,735,664.3281554

Had Pasaran semasa Comet Portfolio ialah $ 59.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COMET ialah 999.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999735664.3281554. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.98K.