COMFY Harga Hari Ini

Harga langsung COMFY (DCP) hari ini ialah $ 0.00000687, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DCP kepada USD penukaran adalah $ 0.00000687 setiap DCP.

COMFY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,866.33, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B DCP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DCP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0000985, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000624.

Dalam prestasi jangka pendek, DCP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -29.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

COMFY (DCP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

