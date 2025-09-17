Lagi Mengenai CBIRD

Maklumat Harga CBIRD

Laman Web Rasmi CBIRD

Tokenomik CBIRD

Ramalan Harga CBIRD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Common Bird Logo

Common Bird Harga (CBIRD)

Tidak tersenarai

1 CBIRD ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Common Bird (CBIRD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:59:48 (UTC+8)

Common Bird (CBIRD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+1.35%

+28.51%

+28.51%

Common Bird (CBIRD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBIRD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBIRD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBIRD telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +1.35% dalam 24 jam dan +28.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Common Bird (CBIRD) Maklumat Pasaran

$ 600.56K
$ 600.56K$ 600.56K

--
----

$ 600.56K
$ 600.56K$ 600.56K

99.93B
99.93B 99.93B

99,931,679,834.0
99,931,679,834.0 99,931,679,834.0

Had Pasaran semasa Common Bird ialah $ 600.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CBIRD ialah 99.93B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99931679834.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 600.56K.

Common Bird (CBIRD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Common Bird kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Common Bird kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Common Bird kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Common Bird kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.35%
30 Hari$ 0-5.82%
60 Hari$ 0+31.84%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Common Bird (CBIRD)

​The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.​

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Common Bird (CBIRD) Sumber

Laman Web Rasmi

Common Bird Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Common Bird (CBIRD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Common Bird (CBIRD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Common Bird.

Semak Common Bird ramalan harga sekarang!

CBIRD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Common Bird (CBIRD)

Memahami tokenomik Common Bird (CBIRD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CBIRD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Common Bird (CBIRD)

Berapakah nilai Common Bird (CBIRD) hari ini?
Harga langsung CBIRD dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CBIRD ke USD?
Harga semasa CBIRD ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Common Bird?
Had pasaran untuk CBIRD ialah $ 600.56K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CBIRD?
Bekalan edaran CBIRD ialah 99.93B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CBIRD?
CBIRD mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CBIRD?
CBIRD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CBIRD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CBIRDialah -- USD.
Adakah CBIRD akan naik lebih tinggi tahun ini?
CBIRD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CBIRDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:59:48 (UTC+8)

Common Bird (CBIRD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.