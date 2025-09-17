Common Bird (CBIRD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) +1.35% Perubahan Harga (7D) +28.51% Perubahan Harga (7D) +28.51%

Common Bird (CBIRD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBIRD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBIRD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBIRD telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +1.35% dalam 24 jam dan +28.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Common Bird (CBIRD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 600.56K$ 600.56K $ 600.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 600.56K$ 600.56K $ 600.56K Bekalan Peredaran 99.93B 99.93B 99.93B Jumlah Bekalan 99,931,679,834.0 99,931,679,834.0 99,931,679,834.0

Had Pasaran semasa Common Bird ialah $ 600.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CBIRD ialah 99.93B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99931679834.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 600.56K.