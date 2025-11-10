Company Harga Hari Ini

Harga langsung Company (COMPANY) hari ini ialah --, dengan 18.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COMPANY kepada USD penukaran adalah -- setiap COMPANY.

Company kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 472,744, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B COMPANY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COMPANY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, COMPANY dipindahkan +24.67% dalam sejam terakhir dan +32.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Company (COMPANY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 472.74K$ 472.74K $ 472.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 472.74K$ 472.74K $ 472.74K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Company ialah $ 472.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COMPANY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 472.74K.