Compendium (CMFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.138556$ 0.138556 $ 0.138556 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -0.14% Perubahan Harga (7D) +5.93% Perubahan Harga (7D) +5.93%

Compendium (CMFI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CMFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CMFI sepanjang masa ialah $ 0.138556, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CMFI telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.14% dalam 24 jam dan +5.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Compendium (CMFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.99K$ 20.99K $ 20.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.42K$ 88.42K $ 88.42K Bekalan Peredaran 118.69M 118.69M 118.69M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Compendium ialah $ 20.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CMFI ialah 118.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.42K.