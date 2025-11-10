Compliant Naira Harga Hari Ini

Harga langsung Compliant Naira (CNGN) hari ini ialah $ 0.00068822, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CNGN kepada USD penukaran adalah $ 0.00068822 setiap CNGN.

Compliant Naira kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 449,546, dengan bekalan edaran sebanyak 653.20M CNGN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CNGN didagangkan antara $ 0.00068781 (rendah) dan $ 0.00068847 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00070882, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00064906.

Dalam prestasi jangka pendek, CNGN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -0.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Compliant Naira (CNGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 449.55K$ 449.55K $ 449.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 449.55K$ 449.55K $ 449.55K Bekalan Peredaran 653.20M 653.20M 653.20M Jumlah Bekalan 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999

Had Pasaran semasa Compliant Naira ialah $ 449.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CNGN ialah 653.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 653203572.9949999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 449.55K.