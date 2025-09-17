Composite (CMST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.083796 24J Tinggi $ 0.118084 Sepanjang Masa $ 1.15 Harga Terendah $ 0.083042 Perubahan Harga (1J) +0.56% Perubahan Harga (1D) +38.60% Perubahan Harga (7D) +0.83%

Composite (CMST) harga masa nyata ialah $0.116306. Sepanjang 24 jam yang lalu, CMST didagangkan antara $ 0.083796 rendah dan $ 0.118084 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CMST sepanjang masa ialah $ 1.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.083042.

Dari segi prestasi jangka pendek, CMST telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, +38.60% dalam 24 jam dan +0.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Composite (CMST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.22K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.22K Bekalan Peredaran 302.86K Jumlah Bekalan 302,861.411456

Had Pasaran semasa Composite ialah $ 35.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CMST ialah 302.86K, dengan jumlah bekalan sebanyak 302861.411456. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.22K.