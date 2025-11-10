Compound USDC Harga Hari Ini

Harga langsung Compound USDC (CUSDC) hari ini ialah $ 0.02527312, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CUSDC kepada USD penukaran adalah $ 0.02527312 setiap CUSDC.

Compound USDC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 31,646,485, dengan bekalan edaran sebanyak 1.25B CUSDC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CUSDC didagangkan antara $ 0.0252485 (rendah) dan $ 0.02529223 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.220912, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00620705.

Dalam prestasi jangka pendek, CUSDC dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan +0.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Compound USDC (CUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.65M$ 31.65M $ 31.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.65M$ 31.65M $ 31.65M Bekalan Peredaran 1.25B 1.25B 1.25B Jumlah Bekalan 1,252,179,639.793634 1,252,179,639.793634 1,252,179,639.793634

Had Pasaran semasa Compound USDC ialah $ 31.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUSDC ialah 1.25B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1252179639.793634. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.65M.