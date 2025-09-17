Compounding OpenDollar (CUSDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 24J Rendah $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 24J Tinggi $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Sepanjang Masa $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 Harga Terendah $ 0.89555$ 0.89555 $ 0.89555 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) -0.15% Perubahan Harga (7D) -0.15%

Compounding OpenDollar (CUSDO) harga masa nyata ialah $1.022. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUSDO didagangkan antara $ 1.02 rendah dan $ 1.026 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUSDO sepanjang masa ialah $ 1.086, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.89555.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUSDO telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Compounding OpenDollar (CUSDO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 251.98M$ 251.98M $ 251.98M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 251.98M$ 251.98M $ 251.98M Bekalan Peredaran 246.33M 246.33M 246.33M Jumlah Bekalan 246,326,781.2127072 246,326,781.2127072 246,326,781.2127072

Had Pasaran semasa Compounding OpenDollar ialah $ 251.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUSDO ialah 246.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 246326781.2127072. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 251.98M.