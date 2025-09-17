Lagi Mengenai CUSDO

Compounding OpenDollar Harga (CUSDO)

Tidak tersenarai

1 CUSDO ke USD Harga Langsung:

$1.022
$1.022$1.022
0.00%1D
USD
Compounding OpenDollar (CUSDO) Carta Harga Langsung
Compounding OpenDollar (CUSDO) Maklumat Harga (USD)

Compounding OpenDollar (CUSDO) harga masa nyata ialah $1.022. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUSDO didagangkan antara $ 1.02 rendah dan $ 1.026 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUSDO sepanjang masa ialah $ 1.086, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.89555.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUSDO telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

$ 251.98M
$ 251.98M$ 251.98M

--
----

$ 251.98M
$ 251.98M$ 251.98M

246.33M
246.33M 246.33M

246,326,781.2127072
246,326,781.2127072 246,326,781.2127072

Had Pasaran semasa Compounding OpenDollar ialah $ 251.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUSDO ialah 246.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 246326781.2127072. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 251.98M.

Compounding OpenDollar (CUSDO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Compounding OpenDollar kepada USD adalah $ +0.00025507.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Compounding OpenDollar kepada USD adalah $ -0.0007301168.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Compounding OpenDollar kepada USD adalah $ +0.0023354744.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Compounding OpenDollar kepada USD adalah $ +0.0053524505128666.

Hari ini$ +0.00025507+0.02%
30 Hari$ -0.0007301168-0.07%
60 Hari$ +0.0023354744+0.23%
90 Hari$ +0.0053524505128666+0.53%

Apakah itu Compounding OpenDollar (CUSDO)

The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Compounding OpenDollar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Compounding OpenDollar (CUSDO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Compounding OpenDollar (CUSDO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Compounding OpenDollar.

Semak Compounding OpenDollar ramalan harga sekarang!

Tokenomik Compounding OpenDollar (CUSDO)

Memahami tokenomik Compounding OpenDollar (CUSDO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CUSDO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Compounding OpenDollar (CUSDO)

Berapakah nilai Compounding OpenDollar (CUSDO) hari ini?
Harga langsung CUSDO dalam USD ialah 1.022 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CUSDO ke USD?
Harga semasa CUSDO ke USD ialah $ 1.022. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Compounding OpenDollar?
Had pasaran untuk CUSDO ialah $ 251.98M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CUSDO?
Bekalan edaran CUSDO ialah 246.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CUSDO?
CUSDO mencapai harga ATH sebanyak 1.086 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CUSDO?
CUSDO melihat harga ATL sebanyak 0.89555 USD.
Berapakah jumlah dagangan CUSDO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CUSDOialah -- USD.
Adakah CUSDO akan naik lebih tinggi tahun ini?
CUSDO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CUSDOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.