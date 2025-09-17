Compute Horde (SN12) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.29 $ 2.29 $ 2.29 24J Rendah $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 24J Tinggi $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 Sepanjang Masa $ 9.41$ 9.41 $ 9.41 Harga Terendah $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +2.54% Perubahan Harga (7D) +2.54%

Compute Horde (SN12) harga masa nyata ialah $2.34. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN12 didagangkan antara $ 2.29 rendah dan $ 2.36 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN12 sepanjang masa ialah $ 9.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.08.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN12 telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +2.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Compute Horde (SN12) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M Bekalan Peredaran 2.67M 2.67M 2.67M Jumlah Bekalan 2,666,691.734512702 2,666,691.734512702 2,666,691.734512702

Had Pasaran semasa Compute Horde ialah $ 6.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN12 ialah 2.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2666691.734512702. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.23M.