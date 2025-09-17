Comsats (CSAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.051883$ 0.051883 $ 0.051883 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.38% Perubahan Harga (1D) +13.11% Perubahan Harga (7D) +26.01% Perubahan Harga (7D) +26.01%

Comsats (CSAS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CSAS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CSAS sepanjang masa ialah $ 0.051883, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CSAS telah berubah sebanyak -2.38% sejak sejam yang lalu, +13.11% dalam 24 jam dan +26.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Comsats (CSAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 129.01K$ 129.01K $ 129.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 129.01K$ 129.01K $ 129.01K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Comsats ialah $ 129.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CSAS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 129.01K.