Comtech Gold (CGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 118.21 $ 118.21 $ 118.21 24J Rendah $ 118.94 $ 118.94 $ 118.94 24J Tinggi 24J Rendah $ 118.21$ 118.21 $ 118.21 24J Tinggi $ 118.94$ 118.94 $ 118.94 Sepanjang Masa $ 118.94$ 118.94 $ 118.94 Harga Terendah $ 51.61$ 51.61 $ 51.61 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) +0.24% Perubahan Harga (7D) +1.78% Perubahan Harga (7D) +1.78%

Comtech Gold (CGO) harga masa nyata ialah $118.6. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGO didagangkan antara $ 118.21 rendah dan $ 118.94 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGO sepanjang masa ialah $ 118.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 51.61.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGO telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +1.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Comtech Gold (CGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.93M$ 12.93M $ 12.93M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.93M$ 12.93M $ 12.93M Bekalan Peredaran 109.00K 109.00K 109.00K Jumlah Bekalan 109,000.0 109,000.0 109,000.0

Had Pasaran semasa Comtech Gold ialah $ 12.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGO ialah 109.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 109000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.93M.