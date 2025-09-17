Apakah itu Conceal (CCX)

Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Conceal (CCX) Berapakah nilai Conceal (CCX) hari ini? Harga langsung CCX dalam USD ialah 0.00748128 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CCX ke USD? $ 0.00748128 . Lihat Harga semasa CCX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Conceal? Had pasaran untuk CCX ialah $ 153.94K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CCX? Bekalan edaran CCX ialah 20.58M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CCX? CCX mencapai harga ATH sebanyak 1.59 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CCX? CCX melihat harga ATL sebanyak 0.00403452 USD . Berapakah jumlah dagangan CCX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CCXialah -- USD . Adakah CCX akan naik lebih tinggi tahun ini? CCX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CCXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

