Apakah itu Concentrator (CTR)

CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Concentrator (CTR) Sumber Laman Web Rasmi

Concentrator Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Concentrator (CTR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Concentrator (CTR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Concentrator.

Semak Concentrator ramalan harga sekarang!

CTR kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Concentrator (CTR)

Memahami tokenomik Concentrator (CTR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CTR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Concentrator (CTR) Berapakah nilai Concentrator (CTR) hari ini? Harga langsung CTR dalam USD ialah 1.2 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CTR ke USD? $ 1.2 . Lihat Harga semasa CTR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Concentrator? Had pasaran untuk CTR ialah $ 1.32M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CTR? Bekalan edaran CTR ialah 1.10M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CTR? CTR mencapai harga ATH sebanyak 3.63 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CTR? CTR melihat harga ATL sebanyak 0.105805 USD . Berapakah jumlah dagangan CTR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CTRialah -- USD . Adakah CTR akan naik lebih tinggi tahun ini? CTR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CTRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Concentrator (CTR) Kemas Kini Industri Penting