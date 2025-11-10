BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga Concentric Industries langsung hari ini ialah 0.0006207 USD.CONCENTRIC modal pasaran ialah 541,141 USD. Jejaki masa nyata CONCENTRIC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai CONCENTRIC

Maklumat Harga CONCENTRIC

Apakah CONCENTRIC

Laman Web Rasmi CONCENTRIC

Tokenomik CONCENTRIC

Ramalan Harga CONCENTRIC

Concentric Industries Logo

Concentric Industries Harga (CONCENTRIC)

Tidak tersenarai

1 CONCENTRIC ke USD Harga Langsung:

$0.00062076
+10.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:52:35 (UTC+8)

Concentric Industries Harga Hari Ini

Harga langsung Concentric Industries (CONCENTRIC) hari ini ialah $ 0.0006207, dengan 10.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CONCENTRIC kepada USD penukaran adalah $ 0.0006207 setiap CONCENTRIC.

Concentric Industries kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 541,141, dengan bekalan edaran sebanyak 871.82M CONCENTRIC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CONCENTRIC didagangkan antara $ 0.00055727 (rendah) dan $ 0.0006294 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00442362, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00012265.

Dalam prestasi jangka pendek, CONCENTRIC dipindahkan -0.55% dalam sejam terakhir dan -1.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Maklumat Pasaran

$ 541.14K
--
$ 620.67K
871.82M
999,946,936.5288035
Had Pasaran semasa Concentric Industries ialah $ 541.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CONCENTRIC ialah 871.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999946936.5288035. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 620.67K.

Concentric Industries Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00055727
24J Rendah
$ 0.0006294
24J Tinggi

$ 0.00055727
$ 0.0006294
$ 0.00442362
$ 0.00012265
-0.55%

+10.49%

-1.61%

-1.61%

Concentric Industries (CONCENTRIC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Concentric Industries kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Concentric Industries kepada USD adalah $ +0.0000876029.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Concentric Industries kepada USD adalah $ -0.0004233111.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Concentric Industries kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+10.49%
30 Hari$ +0.0000876029+14.11%
60 Hari$ -0.0004233111-68.19%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Concentric Industries

Concentric Industries (CONCENTRIC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CONCENTRIC pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Concentric Industries (CONCENTRIC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Concentric Industries berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Concentric Industries yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk CONCENTRIC ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Concentric Industries Ramalan Harga.

Apakah itu Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Concentric Industries

Berapakah nilai 1 Concentric Industries pada tahun 2030?
Jika Concentric Industries berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Concentric Industries berpotensi dan jangkaan ROI.
Concentric Industries (CONCENTRIC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Concentric Industries

