Concentric Industries Harga Hari Ini

Harga langsung Concentric Industries (CONCENTRIC) hari ini ialah $ 0.0006207, dengan 10.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CONCENTRIC kepada USD penukaran adalah $ 0.0006207 setiap CONCENTRIC.

Concentric Industries kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 541,141, dengan bekalan edaran sebanyak 871.82M CONCENTRIC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CONCENTRIC didagangkan antara $ 0.00055727 (rendah) dan $ 0.0006294 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00442362, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00012265.

Dalam prestasi jangka pendek, CONCENTRIC dipindahkan -0.55% dalam sejam terakhir dan -1.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 541.14K$ 541.14K $ 541.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 620.67K$ 620.67K $ 620.67K Bekalan Peredaran 871.82M 871.82M 871.82M Jumlah Bekalan 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Had Pasaran semasa Concentric Industries ialah $ 541.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CONCENTRIC ialah 871.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999946936.5288035. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 620.67K.