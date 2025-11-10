Tokenomik Concentric Industries (CONCENTRIC)

Tokenomik Concentric Industries (CONCENTRIC)

Lihat cerapan utama tentang Concentric Industries (CONCENTRIC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:53:12 (UTC+8)
USD

Concentric Industries (CONCENTRIC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Concentric Industries (CONCENTRIC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 606.97K
$ 606.97K$ 606.97K
Jumlah Bekalan:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Bekalan Edaran:
$ 871.82M
$ 871.82M$ 871.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 696.17K
$ 696.17K$ 696.17K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00442362
$ 0.00442362$ 0.00442362
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00070322
$ 0.00070322$ 0.00070322

Concentric Industries (CONCENTRIC) Maklumat

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

Laman Web Rasmi:
https://concentricindustries.net/

Tokenomik Concentric Industries (CONCENTRIC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Concentric Industries (CONCENTRIC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CONCENTRIC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CONCENTRIC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CONCENTRIC, terokai CONCENTRIC harga langsung token!

CONCENTRIC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CONCENTRIC? Halaman ramalan harga CONCENTRIC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi