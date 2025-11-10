Concilium Harga Hari Ini

Harga langsung Concilium (CONCILIUM) hari ini ialah $ 2.23, dengan 4.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CONCILIUM kepada USD penukaran adalah $ 2.23 setiap CONCILIUM.

Concilium kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,866,342, dengan bekalan edaran sebanyak 4.88M CONCILIUM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CONCILIUM didagangkan antara $ 2.19 (rendah) dan $ 2.37 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5.57, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.16.

Dalam prestasi jangka pendek, CONCILIUM dipindahkan +0.94% dalam sejam terakhir dan -23.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Concilium (CONCILIUM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.87M$ 10.87M $ 10.87M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.14M$ 11.14M $ 11.14M Bekalan Peredaran 4.88M 4.88M 4.88M Jumlah Bekalan 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

Had Pasaran semasa Concilium ialah $ 10.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CONCILIUM ialah 4.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4999999.999999373. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.14M.