Tokenomik Concilium (CONCILIUM)

Lihat cerapan utama tentang Concilium (CONCILIUM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:44:40 (UTC+8)
USD

Concilium (CONCILIUM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Concilium (CONCILIUM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.72M
$ 10.72M
Jumlah Bekalan:
$ 5.00M
$ 5.00M
Bekalan Edaran:
$ 4.88M
$ 4.88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.99M
$ 10.99M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.57
$ 5.57
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.16
$ 1.16
Harga Semasa:
$ 2.19
$ 2.19

Concilium (CONCILIUM) Maklumat

Concilium is an emerging blockchain ecosystem whose main objective is to consolidate an active community in the crypto space and in the development of decentralized digital businesses.

During our first year of operation, we have managed to stabilize and position the value of our native token, $CONCILIUM, above 30 cents, an achievement driven by the synergy of our internal products and the real utility generated within the ecosystem.

Our project incubator, Brooder, has been a fundamental pillar in this growth, promoting the development and launch of multiple products, both our own and those of external partners, that bring tangible value to the community and the token.

Laman Web Rasmi:
https://www.concilium.finance/
Kertas putih:
https://is-a-crypto-world.gitbook.io/concilium-disruptive-token/copy-of-concilium

Tokenomik Concilium (CONCILIUM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Concilium (CONCILIUM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CONCILIUM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CONCILIUM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CONCILIUM, terokai CONCILIUM harga langsung token!

CONCILIUM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CONCILIUM? Halaman ramalan harga CONCILIUM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi