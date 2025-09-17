Conic (CNC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 12.22$ 12.22 $ 12.22 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.01% Perubahan Harga (7D) +5.01%

Conic (CNC) harga masa nyata ialah $0.00414776. Sepanjang 24 jam yang lalu, CNC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CNC sepanjang masa ialah $ 12.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CNC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Conic (CNC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.94K$ 33.94K $ 33.94K Bekalan Peredaran 7.87M 7.87M 7.87M Jumlah Bekalan 8,183,559.826265315 8,183,559.826265315 8,183,559.826265315

Had Pasaran semasa Conic ialah $ 32.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CNC ialah 7.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8183559.826265315. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.94K.