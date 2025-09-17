Lagi Mengenai CNFI

Maklumat Harga CNFI

Laman Web Rasmi CNFI

Tokenomik CNFI

Ramalan Harga CNFI

Connect Financial Harga (CNFI)

Tidak tersenarai

1 CNFI ke USD Harga Langsung:

$0.0593
$0.0593$0.0593
-5.50%1D
USD
Connect Financial (CNFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:04:56 (UTC+8)

Connect Financial (CNFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.059246
$ 0.059246$ 0.059246
24J Rendah
$ 0.063029
$ 0.063029$ 0.063029
24J Tinggi

$ 0.059246
$ 0.059246$ 0.059246

$ 0.063029
$ 0.063029$ 0.063029

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

$ 0.00250744
$ 0.00250744$ 0.00250744

--

-5.54%

-21.19%

-21.19%

Connect Financial (CNFI) harga masa nyata ialah $0.0593. Sepanjang 24 jam yang lalu, CNFI didagangkan antara $ 0.059246 rendah dan $ 0.063029 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CNFI sepanjang masa ialah $ 1.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00250744.

Dari segi prestasi jangka pendek, CNFI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -5.54% dalam 24 jam dan -21.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Connect Financial (CNFI) Maklumat Pasaran

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

--
----

$ 6.43M
$ 6.43M$ 6.43M

25.00M
25.00M 25.00M

108,500,000.0
108,500,000.0 108,500,000.0

Had Pasaran semasa Connect Financial ialah $ 1.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CNFI ialah 25.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 108500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.43M.

Connect Financial (CNFI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Connect Financial kepada USD adalah $ -0.00348366557782877.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Connect Financial kepada USD adalah $ -0.0195392907.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Connect Financial kepada USD adalah $ -0.0034952190.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Connect Financial kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00348366557782877-5.54%
30 Hari$ -0.0195392907-32.94%
60 Hari$ -0.0034952190-5.89%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Connect Financial (CNFI)

The World's First Crypto Backed VISA Credit Card

Connect Financial (CNFI) Sumber

Laman Web Rasmi

Connect Financial Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Connect Financial (CNFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Connect Financial (CNFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Connect Financial.

Semak Connect Financial ramalan harga sekarang!

CNFI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Connect Financial (CNFI)

Memahami tokenomik Connect Financial (CNFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CNFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Connect Financial (CNFI)

Berapakah nilai Connect Financial (CNFI) hari ini?
Harga langsung CNFI dalam USD ialah 0.0593 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CNFI ke USD?
Harga semasa CNFI ke USD ialah $ 0.0593. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Connect Financial?
Had pasaran untuk CNFI ialah $ 1.48M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CNFI?
Bekalan edaran CNFI ialah 25.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CNFI?
CNFI mencapai harga ATH sebanyak 1.71 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CNFI?
CNFI melihat harga ATL sebanyak 0.00250744 USD.
Berapakah jumlah dagangan CNFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CNFIialah -- USD.
Adakah CNFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
CNFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CNFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:04:56 (UTC+8)

Connect Financial (CNFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

