Connect Financial (CNFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.059246 $ 0.059246 $ 0.059246 24J Rendah $ 0.063029 $ 0.063029 $ 0.063029 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.059246$ 0.059246 $ 0.059246 24J Tinggi $ 0.063029$ 0.063029 $ 0.063029 Sepanjang Masa $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Harga Terendah $ 0.00250744$ 0.00250744 $ 0.00250744 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -5.54% Perubahan Harga (7D) -21.19% Perubahan Harga (7D) -21.19%

Connect Financial (CNFI) harga masa nyata ialah $0.0593. Sepanjang 24 jam yang lalu, CNFI didagangkan antara $ 0.059246 rendah dan $ 0.063029 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CNFI sepanjang masa ialah $ 1.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00250744.

Dari segi prestasi jangka pendek, CNFI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -5.54% dalam 24 jam dan -21.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Connect Financial (CNFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M Bekalan Peredaran 25.00M 25.00M 25.00M Jumlah Bekalan 108,500,000.0 108,500,000.0 108,500,000.0

Had Pasaran semasa Connect Financial ialah $ 1.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CNFI ialah 25.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 108500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.43M.