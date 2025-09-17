Conscious Token (CONSCIOUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.306196 $ 0.306196 $ 0.306196 24J Rendah $ 0.322689 $ 0.322689 $ 0.322689 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.306196$ 0.306196 $ 0.306196 24J Tinggi $ 0.322689$ 0.322689 $ 0.322689 Sepanjang Masa $ 0.322689$ 0.322689 $ 0.322689 Harga Terendah $ 0.055157$ 0.055157 $ 0.055157 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +2.61% Perubahan Harga (7D) +3.99% Perubahan Harga (7D) +3.99%

Conscious Token (CONSCIOUS) harga masa nyata ialah $0.3145. Sepanjang 24 jam yang lalu, CONSCIOUS didagangkan antara $ 0.306196 rendah dan $ 0.322689 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CONSCIOUS sepanjang masa ialah $ 0.322689, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.055157.

Dari segi prestasi jangka pendek, CONSCIOUS telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +2.61% dalam 24 jam dan +3.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Conscious Token (CONSCIOUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 147.30M$ 147.30M $ 147.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 314.50M$ 314.50M $ 314.50M Bekalan Peredaran 468.35M 468.35M 468.35M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Conscious Token ialah $ 147.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CONSCIOUS ialah 468.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 314.50M.