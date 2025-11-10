Conspiracy Guy Harga Hari Ini

Harga langsung Conspiracy Guy (CGUY) hari ini ialah $ 0.0000159, dengan 2.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CGUY kepada USD penukaran adalah $ 0.0000159 setiap CGUY.

Conspiracy Guy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,885.63, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CGUY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CGUY didagangkan antara $ 0.00001556 (rendah) dan $ 0.00001594 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00017146, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001507.

Dalam prestasi jangka pendek, CGUY dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan -39.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Conspiracy Guy (CGUY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.89K$ 15.89K $ 15.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.89K$ 15.89K $ 15.89K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Conspiracy Guy ialah $ 15.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGUY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.89K.