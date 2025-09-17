Construct (STANDARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 25.25$ 25.25 $ 25.25 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Construct (STANDARD) harga masa nyata ialah $0.00601933. Sepanjang 24 jam yang lalu, STANDARD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STANDARD sepanjang masa ialah $ 25.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STANDARD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Construct (STANDARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.81K$ 62.81K $ 62.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 120.39K$ 120.39K $ 120.39K Bekalan Peredaran 10.44M 10.44M 10.44M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Construct ialah $ 62.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STANDARD ialah 10.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 120.39K.