Contango (TANGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02570837 $ 0.02570837 $ 0.02570837 24J Rendah $ 0.0262737 $ 0.0262737 $ 0.0262737 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02570837$ 0.02570837 $ 0.02570837 24J Tinggi $ 0.0262737$ 0.0262737 $ 0.0262737 Sepanjang Masa $ 0.118219$ 0.118219 $ 0.118219 Harga Terendah $ 0.01243402$ 0.01243402 $ 0.01243402 Perubahan Harga (1J) +0.42% Perubahan Harga (1D) +0.30% Perubahan Harga (7D) +4.07% Perubahan Harga (7D) +4.07%

Contango (TANGO) harga masa nyata ialah $0.02620866. Sepanjang 24 jam yang lalu, TANGO didagangkan antara $ 0.02570837 rendah dan $ 0.0262737 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TANGO sepanjang masa ialah $ 0.118219, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01243402.

Dari segi prestasi jangka pendek, TANGO telah berubah sebanyak +0.42% sejak sejam yang lalu, +0.30% dalam 24 jam dan +4.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Contango (TANGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.27M$ 26.27M $ 26.27M Bekalan Peredaran 249.31M 249.31M 249.31M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Contango ialah $ 6.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TANGO ialah 249.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.27M.