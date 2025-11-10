Convergence Harga Hari Ini

Harga langsung Convergence (CONV) hari ini ialah $ 0.00000348, dengan 2.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CONV kepada USD penukaran adalah $ 0.00000348 setiap CONV.

Convergence kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,692.74, dengan bekalan edaran sebanyak 3.93B CONV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CONV didagangkan antara $ 0.00000337 (rendah) dan $ 0.00000349 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.251715, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000315.

Dalam prestasi jangka pendek, CONV dipindahkan +0.05% dalam sejam terakhir dan -5.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Convergence (CONV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.69K$ 13.69K $ 13.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.84K$ 34.84K $ 34.84K Bekalan Peredaran 3.93B 3.93B 3.93B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Convergence ialah $ 13.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CONV ialah 3.93B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.84K.