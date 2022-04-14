Tokenomik Convertible JPY Token (CJPY)
Convertible JPY Token (CJPY) Maklumat
What is the project about?
CJPY represents a collateral debt position issued on Yamato Protocol, a decentralized and non-custodial platform on Ethereum developed by DeFiGeek Community Japan. CJPY serves as an ETH overcollateralized stablecoin designed to maintain a peg to the Japanese Yen. In the future, the Yamato protocol will expand to encompass various tokens as collateral, and a diverse range of fiat stablecoins will be introduced, initially including USD and EUR pegs.
What makes your project unique?
Yamato Protocol distinguishes itself through 5 attributes as a decentralized and non-custodial crypto overcollateralized stablecoin:
- High Collateral Factor: The protocol permits a minimum health rate of 130%, ensuring efficient use of collateral.
- Absence of Accrued Interest: Users are subject solely to a one-time issuance fee upon generating CJPY.
- Non-Forced Liquidation: No penalty for liquidation. Debt positions with health rates below 130% can be redeemed by any users via CJPY acquired from the market.
- Redemption by protocol: Accrued CJPY fees on protocol can be used to redeem debt position under threshold.
- Subrogation Mechanism: The protocol employs the accumulated CJPY fees to subrogate debt positions falling below the 100% health rate threshold.
History of your project.
January 2021: The DeFiGeek Community Japan embarked on the development of Yamato Protocol, a decentralized and non-custodial crypto overcollateralized stablecoin pegged to JPY. The community has functioned with an inclusive approach, welcoming all developers and contributors who are eager to take part in the enhancement of DeFi applications and tools that drive the advancement of Web3 technology.
Milestones of Yamato Protocol: November 2021: The alpha testing phase commenced on the Rinkeby testnet. January 2022: The beta testing phase debuted on the Rinkeby testnet. May 2022: The second beta testing phase transpired on the Rinkeby testnet. June 2023: Successful completion of the initial audit. July 2023: Launch of version 1 on the Ethereum mainnet.
What’s next for your project?
At present, Yamato Protocol stands at version 1.0 without a utility token. Anticipated milestones include: Version 1.5 (2023): Introduction of the DAO utility token and the implementation of ve(vote-escrowed) governance. Version 2.0 (Late 2023): Enabling issuance of additional stablecoins like CEUR (convertible EUR) and CUSD (convertible USD).
What can your token be used for?
CJPY represents a decentralized JPY-pegged token on the Ethereum blockchain, offering versatility to users and other protocols. Its anticipated adoption spans various DeFi Dapps, encompassing DEX and lending protocols. Given its decentralized and non-custodial nature, CJPY holds the potential for widespread adoption as a payment medium within the Japanese crypto business ecosystem.
Convertible JPY Token (CJPY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Convertible JPY Token (CJPY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Convertible JPY Token (CJPY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Convertible JPY Token (CJPY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CJPY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CJPY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CJPY, terokai CJPY harga langsung token!
CJPY Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju CJPY? Halaman ramalan harga CJPY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.