Lagi Mengenai CONWAI

Maklumat Harga CONWAI

Kertas putih CONWAI

Laman Web Rasmi CONWAI

Tokenomik CONWAI

Ramalan Harga CONWAI

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Conwai Logo

Conwai Harga (CONWAI)

Tidak tersenarai

1 CONWAI ke USD Harga Langsung:

$0.00125561
$0.00125561$0.00125561
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Conwai (CONWAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:28:11 (UTC+8)

Conwai (CONWAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00497817
$ 0.00497817$ 0.00497817

$ 0.00125157
$ 0.00125157$ 0.00125157

--

--

-19.15%

-19.15%

Conwai (CONWAI) harga masa nyata ialah $0.00125561. Sepanjang 24 jam yang lalu, CONWAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CONWAI sepanjang masa ialah $ 0.00497817, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00125157.

Dari segi prestasi jangka pendek, CONWAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -19.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Conwai (CONWAI) Maklumat Pasaran

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

--
----

$ 12.56M
$ 12.56M$ 12.56M

2.80B
2.80B 2.80B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Conwai ialah $ 3.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CONWAI ialah 2.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.56M.

Conwai (CONWAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Conwai kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Conwai kepada USD adalah $ -0.0004053126.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Conwai kepada USD adalah $ -0.0002104681.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Conwai kepada USD adalah $ -0.0014618909040814914.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0004053126-32.28%
60 Hari$ -0.0002104681-16.76%
90 Hari$ -0.0014618909040814914-53.79%

Apakah itu Conwai (CONWAI)

One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Conwai (CONWAI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Conwai Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Conwai (CONWAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Conwai (CONWAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Conwai.

Semak Conwai ramalan harga sekarang!

CONWAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Conwai (CONWAI)

Memahami tokenomik Conwai (CONWAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CONWAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Conwai (CONWAI)

Berapakah nilai Conwai (CONWAI) hari ini?
Harga langsung CONWAI dalam USD ialah 0.00125561 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CONWAI ke USD?
Harga semasa CONWAI ke USD ialah $ 0.00125561. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Conwai?
Had pasaran untuk CONWAI ialah $ 3.52M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CONWAI?
Bekalan edaran CONWAI ialah 2.80B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CONWAI?
CONWAI mencapai harga ATH sebanyak 0.00497817 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CONWAI?
CONWAI melihat harga ATL sebanyak 0.00125157 USD.
Berapakah jumlah dagangan CONWAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CONWAIialah -- USD.
Adakah CONWAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
CONWAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CONWAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:28:11 (UTC+8)

Conwai (CONWAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.