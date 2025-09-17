Conwai (CONWAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00497817$ 0.00497817 $ 0.00497817 Harga Terendah $ 0.00125157$ 0.00125157 $ 0.00125157 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -19.15% Perubahan Harga (7D) -19.15%

Conwai (CONWAI) harga masa nyata ialah $0.00125561. Sepanjang 24 jam yang lalu, CONWAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CONWAI sepanjang masa ialah $ 0.00497817, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00125157.

Dari segi prestasi jangka pendek, CONWAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -19.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Conwai (CONWAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.56M$ 12.56M $ 12.56M Bekalan Peredaran 2.80B 2.80B 2.80B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Conwai ialah $ 3.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CONWAI ialah 2.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.56M.