Tokenomik Conwai (CONWAI)

Lihat cerapan utama tentang Conwai (CONWAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Conwai (CONWAI) Maklumat

One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life.

Laman Web Rasmi:
https://conwai.net
Kertas putih:
https://conwai.net/docs

Conwai (CONWAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Conwai (CONWAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.52M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 2.80B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.56M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00497817
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00125157
Harga Semasa:
$ 0.00125561
Tokenomik Conwai (CONWAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Conwai (CONWAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CONWAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CONWAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CONWAI, terokai CONWAI harga langsung token!

CONWAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CONWAI? Halaman ramalan harga CONWAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.