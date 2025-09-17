CoolCoin (COOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02560435$ 0.02560435 $ 0.02560435 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.78% Perubahan Harga (7D) +9.78%

CoolCoin (COOL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COOL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COOL sepanjang masa ialah $ 0.02560435, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COOL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CoolCoin (COOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.08K$ 54.08K $ 54.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.08K$ 54.08K $ 54.08K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,856.81 999,999,856.81 999,999,856.81

Had Pasaran semasa CoolCoin ialah $ 54.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COOL ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999856.81. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.08K.