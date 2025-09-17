COQ AI (COQAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01613858 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.99% Perubahan Harga (1D) +3.59% Perubahan Harga (7D) +10.34%

COQ AI (COQAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COQAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COQAI sepanjang masa ialah $ 0.01613858, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COQAI telah berubah sebanyak -0.99% sejak sejam yang lalu, +3.59% dalam 24 jam dan +10.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

COQ AI (COQAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 333.88K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 476.97K Bekalan Peredaran 700.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa COQ AI ialah $ 333.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COQAI ialah 700.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 476.97K.