Tokenomik COQ AI (COQAI)

Lihat cerapan utama tentang COQ AI (COQAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
COQ AI (COQAI) Maklumat

COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger.

https://ai.coq.xyz/

COQ AI (COQAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk COQ AI (COQAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 418.95K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 700.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 598.49K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01613858
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00060226
Tokenomik COQ AI (COQAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik COQ AI (COQAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token COQAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token COQAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik COQAI, terokai COQAI harga langsung token!

COQAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju COQAI? Halaman ramalan harga COQAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.