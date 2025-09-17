Lagi Mengenai XCB

Maklumat Harga XCB

Laman Web Rasmi XCB

Tokenomik XCB

Ramalan Harga XCB

Core Blockchain Logo

Core Blockchain Harga (XCB)

Tidak tersenarai

1 XCB ke USD Harga Langsung:

$0.0285546
$0.0285546$0.0285546
0.00%1D
USD
Core Blockchain (XCB) Carta Harga Langsung
Core Blockchain (XCB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.146314
$ 0.146314$ 0.146314

$ 0.02684857
$ 0.02684857$ 0.02684857

--

--

0.00%

0.00%

Core Blockchain (XCB) harga masa nyata ialah $0.0285546. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCB sepanjang masa ialah $ 0.146314, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02684857.

Dari segi prestasi jangka pendek, XCB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Core Blockchain (XCB) Maklumat Pasaran

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

--
----

$ 10.74M
$ 10.74M$ 10.74M

77.00M
77.00M 77.00M

375,993,437.9048
375,993,437.9048 375,993,437.9048

Had Pasaran semasa Core Blockchain ialah $ 2.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XCB ialah 77.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 375993437.9048. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.74M.

Core Blockchain (XCB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Core Blockchain kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Core Blockchain kepada USD adalah $ +0.0002546584.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Core Blockchain kepada USD adalah $ -0.0029421974.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Core Blockchain kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0002546584+0.89%
60 Hari$ -0.0029421974-10.30%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Core Blockchain (XCB)

Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Core Blockchain (XCB) Sumber

Laman Web Rasmi

Core Blockchain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Core Blockchain (XCB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Core Blockchain (XCB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Core Blockchain.

Semak Core Blockchain ramalan harga sekarang!

XCB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Core Blockchain (XCB)

Memahami tokenomik Core Blockchain (XCB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XCB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Core Blockchain (XCB)

Berapakah nilai Core Blockchain (XCB) hari ini?
Harga langsung XCB dalam USD ialah 0.0285546 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XCB ke USD?
Harga semasa XCB ke USD ialah $ 0.0285546. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Core Blockchain?
Had pasaran untuk XCB ialah $ 2.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XCB?
Bekalan edaran XCB ialah 77.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XCB?
XCB mencapai harga ATH sebanyak 0.146314 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XCB?
XCB melihat harga ATL sebanyak 0.02684857 USD.
Berapakah jumlah dagangan XCB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XCBialah -- USD.
Adakah XCB akan naik lebih tinggi tahun ini?
XCB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XCBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

