Core Blockchain (XCB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.146314$ 0.146314 $ 0.146314 Harga Terendah $ 0.02684857$ 0.02684857 $ 0.02684857 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Core Blockchain (XCB) harga masa nyata ialah $0.0285546. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCB sepanjang masa ialah $ 0.146314, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02684857.

Dari segi prestasi jangka pendek, XCB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Core Blockchain (XCB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.74M$ 10.74M $ 10.74M Bekalan Peredaran 77.00M 77.00M 77.00M Jumlah Bekalan 375,993,437.9048 375,993,437.9048 375,993,437.9048

Had Pasaran semasa Core Blockchain ialah $ 2.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XCB ialah 77.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 375993437.9048. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.74M.