Coresky Harga Hari Ini

Harga langsung Coresky (CSKY) hari ini ialah $ 0.00007117, dengan 4.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CSKY kepada USD penukaran adalah $ 0.00007117 setiap CSKY.

Coresky kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,817.75, dengan bekalan edaran sebanyak 152.00M CSKY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CSKY didagangkan antara $ 0.00006637 (rendah) dan $ 0.00007557 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.134429, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006239.

Dalam prestasi jangka pendek, CSKY dipindahkan +0.32% dalam sejam terakhir dan -25.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Coresky (CSKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 71.17K$ 71.17K $ 71.17K Bekalan Peredaran 152.00M 152.00M 152.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Coresky ialah $ 10.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CSKY ialah 152.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.17K.