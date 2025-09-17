Corgi (CORGI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00157901$ 0.00157901 $ 0.00157901 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.18% Perubahan Harga (1D) +0.83% Perubahan Harga (7D) +2.53% Perubahan Harga (7D) +2.53%

Corgi (CORGI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CORGI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CORGI sepanjang masa ialah $ 0.00157901, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CORGI telah berubah sebanyak +1.18% sejak sejam yang lalu, +0.83% dalam 24 jam dan +2.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Corgi (CORGI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 241.10K$ 241.10K $ 241.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 241.10K$ 241.10K $ 241.10K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Corgi ialah $ 241.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CORGI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 241.10K.