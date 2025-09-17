CorionPlatform (CORXS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) -2.10% Perubahan Harga (7D) +4.56%

CorionPlatform (CORXS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CORXS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CORXS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CORXS telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -2.10% dalam 24 jam dan +4.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CorionPlatform (CORXS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.08K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.08K Bekalan Peredaran 999.69M Jumlah Bekalan 999,685,350.4846233

Had Pasaran semasa CorionPlatform ialah $ 23.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CORXS ialah 999.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999685350.4846233. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.08K.