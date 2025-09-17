Apakah itu Corite (CO)

Corite (CO) is a Swedish music and tech startup founded in 2018 that has its own distinct approach to funding artists. It works by letting fans invest in music and get a share of streaming profits, becoming an integral part of the journey from product creation to implementation. The beta version of the platform was released in October 2019 and now has a 25 '000 user base. The essence of the Corite business model is as follows: thanks to the financial support of fans, artists can independently build their careers and earn money from their own work. Fans can even get involved in the creative process and promote their favorite music. Meanwhile, artists can fund and release their music through dedicated fandom. This scheme works due to the strong connection between artists and fans. In July 2021, Corite entered the US market and partnered with Hitco to successfully close a US$2.2 million presale for their utility token $CO – the native currency of the Corite platform. Thus, Corite expanded their audiences, attracted a talented team and created a democratic working environment for artists. More recently, in January 2022, Corite also announced the closing of a €600K seed round for the European launch of its fan funding platform. The round was led by Tagehus, Eastate and Almi Invest. Corite works alongside a number of prominent music industry professionals such as L.A. Reid and Charles Goldstuck, founders of Hitco Entertainment, legendary producers Rico Love (Beyonce, Usher) and Konstantin Kersting (Dance Monkey, 4000 studios) and more. Recently, Corite completed a deal with Alan Walker to release multiple tracks and help bring the "Walkerverse" to Web3. In January 2022, Corite CO succesfully completed a $ 6.2 million private token sale round to launch the upcoming blockchain platform. Investors include NGC, CoinCO, Coin98, KuCoin labs, Chromaway, Gate labs, Kyros Venture, Shima Capital, Everse Capital, Rarestone Capital, NGC

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Corite (CO) Berapakah nilai Corite (CO) hari ini? Harga langsung CO dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CO ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa CO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Corite? Had pasaran untuk CO ialah $ 51.23K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CO? Bekalan edaran CO ialah 219.37M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CO? CO mencapai harga ATH sebanyak 0.057615 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CO? CO melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan CO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COialah -- USD . Adakah CO akan naik lebih tinggi tahun ini? CO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

