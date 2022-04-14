Tokenomik Corite (CO)
Corite (CO) Maklumat
Corite (CO) is a Swedish music and tech startup founded in 2018 that has its own distinct approach to funding artists. It works by letting fans invest in music and get a share of streaming profits, becoming an integral part of the journey from product creation to implementation.
The beta version of the platform was released in October 2019 and now has a 25 '000 user base. The essence of the Corite business model is as follows: thanks to the financial support of fans, artists can independently build their careers and earn money from their own work. Fans can even get involved in the creative process and promote their favorite music. Meanwhile, artists can fund and release their music through dedicated fandom. This scheme works due to the strong connection between artists and fans.
In July 2021, Corite entered the US market and partnered with Hitco to successfully close a US$2.2 million presale for their utility token $CO – the native currency of the Corite platform. Thus, Corite expanded their audiences, attracted a talented team and created a democratic working environment for artists. More recently, in January 2022, Corite also announced the closing of a €600K seed round for the European launch of its fan funding platform. The round was led by Tagehus, Eastate and Almi Invest.
Corite works alongside a number of prominent music industry professionals such as L.A. Reid and Charles Goldstuck, founders of Hitco Entertainment, legendary producers Rico Love (Beyonce, Usher) and Konstantin Kersting (Dance Monkey, 4000 studios) and more. Recently, Corite completed a deal with Alan Walker to release multiple tracks and help bring the "Walkerverse" to Web3.
In January 2022, Corite CO succesfully completed a $ 6.2 million private token sale round to launch the upcoming blockchain platform.
Investors include NGC, CoinCO, Coin98, KuCoin labs, Chromaway, Gate labs, Kyros Venture, Shima Capital, Everse Capital, Rarestone Capital, NGC
Corite (CO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Corite (CO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Corite (CO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Corite (CO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CO, terokai CO harga langsung token!
CO Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju CO? Halaman ramalan harga CO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.