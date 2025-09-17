Corporate Audit AI (AUDIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03545965$ 0.03545965 $ 0.03545965 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.45% Perubahan Harga (7D) +4.78% Perubahan Harga (7D) +4.78%

Corporate Audit AI (AUDIT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUDIT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUDIT sepanjang masa ialah $ 0.03545965, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUDIT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.45% dalam 24 jam dan +4.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Corporate Audit AI (AUDIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.32K$ 40.32K $ 40.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.32K$ 40.32K $ 40.32K Bekalan Peredaran 998.83M 998.83M 998.83M Jumlah Bekalan 998,828,718.897757 998,828,718.897757 998,828,718.897757

Had Pasaran semasa Corporate Audit AI ialah $ 40.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUDIT ialah 998.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998828718.897757. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.32K.