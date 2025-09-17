Cortensor (COR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01080181 $ 0.01080181 $ 0.01080181 24J Rendah $ 0.01185637 $ 0.01185637 $ 0.01185637 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01080181$ 0.01080181 $ 0.01080181 24J Tinggi $ 0.01185637$ 0.01185637 $ 0.01185637 Sepanjang Masa $ 0.02534804$ 0.02534804 $ 0.02534804 Harga Terendah $ 0.0012344$ 0.0012344 $ 0.0012344 Perubahan Harga (1J) +0.40% Perubahan Harga (1D) -8.01% Perubahan Harga (7D) +6.61% Perubahan Harga (7D) +6.61%

Cortensor (COR) harga masa nyata ialah $0.01088099. Sepanjang 24 jam yang lalu, COR didagangkan antara $ 0.01080181 rendah dan $ 0.01185637 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COR sepanjang masa ialah $ 0.02534804, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0012344.

Dari segi prestasi jangka pendek, COR telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -8.01% dalam 24 jam dan +6.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cortensor (COR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.89M$ 10.89M $ 10.89M Bekalan Peredaran 505.00M 505.00M 505.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cortensor ialah $ 5.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COR ialah 505.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.89M.