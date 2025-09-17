Lagi Mengenai COR

Cortensor Logo

Cortensor Harga (COR)

Tidak tersenarai

1 COR ke USD Harga Langsung:

$0.01088481
$0.01088481
-7.90%1D
USD
Cortensor (COR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:05:23 (UTC+8)

Cortensor (COR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.40%

-8.01%

+6.61%

+6.61%

Cortensor (COR) harga masa nyata ialah $0.01088099. Sepanjang 24 jam yang lalu, COR didagangkan antara $ 0.01080181 rendah dan $ 0.01185637 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COR sepanjang masa ialah $ 0.02534804, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0012344.

Dari segi prestasi jangka pendek, COR telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -8.01% dalam 24 jam dan +6.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cortensor (COR) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Cortensor ialah $ 5.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COR ialah 505.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.89M.

Cortensor (COR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Cortensor kepada USD adalah $ -0.00094771073245813.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Cortensor kepada USD adalah $ -0.0021848788.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Cortensor kepada USD adalah $ +0.0091002942.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Cortensor kepada USD adalah $ +0.005512737035393923.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00094771073245813-8.01%
30 Hari$ -0.0021848788-20.07%
60 Hari$ +0.0091002942+83.63%
90 Hari$ +0.005512737035393923+102.69%

Apakah itu Cortensor (COR)

Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers.

Cortensor (COR) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Cortensor Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cortensor (COR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cortensor (COR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cortensor.

Semak Cortensor ramalan harga sekarang!

COR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Cortensor (COR)

Memahami tokenomik Cortensor (COR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cortensor (COR)

Berapakah nilai Cortensor (COR) hari ini?
Harga langsung COR dalam USD ialah 0.01088099 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa COR ke USD?
Harga semasa COR ke USD ialah $ 0.01088099. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cortensor?
Had pasaran untuk COR ialah $ 5.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran COR?
Bekalan edaran COR ialah 505.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COR?
COR mencapai harga ATH sebanyak 0.02534804 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COR?
COR melihat harga ATL sebanyak 0.0012344 USD.
Berapakah jumlah dagangan COR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CORialah -- USD.
Adakah COR akan naik lebih tinggi tahun ini?
COR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CORramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:05:23 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.