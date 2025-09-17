Cortex (CX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00304057 $ 0.00304057 $ 0.00304057 24J Rendah $ 0.02270828 $ 0.02270828 $ 0.02270828 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00304057$ 0.00304057 $ 0.00304057 24J Tinggi $ 0.02270828$ 0.02270828 $ 0.02270828 Sepanjang Masa $ 0.085724$ 0.085724 $ 0.085724 Harga Terendah $ 0.00304057$ 0.00304057 $ 0.00304057 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +277.96% Perubahan Harga (7D) +21.50% Perubahan Harga (7D) +21.50%

Cortex (CX) harga masa nyata ialah $0.02265849. Sepanjang 24 jam yang lalu, CX didagangkan antara $ 0.00304057 rendah dan $ 0.02270828 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CX sepanjang masa ialah $ 0.085724, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00304057.

Dari segi prestasi jangka pendek, CX telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +277.96% dalam 24 jam dan +21.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cortex (CX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.41M$ 27.41M $ 27.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.30M$ 37.30M $ 37.30M Bekalan Peredaran 1.21B 1.21B 1.21B Jumlah Bekalan 1,646,590,000.0 1,646,590,000.0 1,646,590,000.0

Had Pasaran semasa Cortex ialah $ 27.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CX ialah 1.21B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1646590000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.30M.