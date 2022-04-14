Tokenomik Cortex (CX)

Tokenomik Cortex (CX)

Lihat cerapan utama tentang Cortex (CX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Cortex (CX) Maklumat

Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions.

Cortex is made up of two main parts:

  1. The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface
  2. Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities.

Laman Web Rasmi:
https://cortexprotocol.com/

Cortex (CX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cortex (CX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.14M
$ 12.14M$ 12.14M
Jumlah Bekalan:
$ 1.65B
$ 1.65B$ 1.65B
Bekalan Edaran:
$ 1.21B
$ 1.21B$ 1.21B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.52M
$ 16.52M$ 16.52M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.085724
$ 0.085724$ 0.085724
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00304057
$ 0.00304057$ 0.00304057
Harga Semasa:
$ 0.01003387
$ 0.01003387$ 0.01003387

Tokenomik Cortex (CX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cortex (CX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CX, terokai CX harga langsung token!

CX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CX? Halaman ramalan harga CX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.