Lagi Mengenai COSA

Maklumat Harga COSA

Kertas putih COSA

Laman Web Rasmi COSA

Tokenomik COSA

Ramalan Harga COSA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Cosanta Logo

Cosanta Harga (COSA)

Tidak tersenarai

1 COSA ke USD Harga Langsung:

$2.31
$2.31$2.31
+1.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Cosanta (COSA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:05:29 (UTC+8)

Cosanta (COSA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.27
$ 2.27$ 2.27
24J Rendah
$ 2.31
$ 2.31$ 2.31
24J Tinggi

$ 2.27
$ 2.27$ 2.27

$ 2.31
$ 2.31$ 2.31

$ 11.71
$ 11.71$ 11.71

$ 0.19178
$ 0.19178$ 0.19178

+0.09%

+1.12%

+2.47%

+2.47%

Cosanta (COSA) harga masa nyata ialah $2.31. Sepanjang 24 jam yang lalu, COSA didagangkan antara $ 2.27 rendah dan $ 2.31 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COSA sepanjang masa ialah $ 11.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.19178.

Dari segi prestasi jangka pendek, COSA telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +1.12% dalam 24 jam dan +2.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cosanta (COSA) Maklumat Pasaran

$ 835.69K
$ 835.69K$ 835.69K

--
----

$ 835.69K
$ 835.69K$ 835.69K

362.30K
362.30K 362.30K

362,302.04999999
362,302.04999999 362,302.04999999

Had Pasaran semasa Cosanta ialah $ 835.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COSA ialah 362.30K, dengan jumlah bekalan sebanyak 362302.04999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 835.69K.

Cosanta (COSA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Cosanta kepada USD adalah $ +0.02546721.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Cosanta kepada USD adalah $ -0.2785039950.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Cosanta kepada USD adalah $ -0.6996775170.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Cosanta kepada USD adalah $ -1.6873076356661648.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02546721+1.12%
30 Hari$ -0.2785039950-12.05%
60 Hari$ -0.6996775170-30.28%
90 Hari$ -1.6873076356661648-42.21%

Apakah itu Cosanta (COSA)

What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Cosanta (COSA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Cosanta Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cosanta (COSA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cosanta (COSA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cosanta.

Semak Cosanta ramalan harga sekarang!

COSA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Cosanta (COSA)

Memahami tokenomik Cosanta (COSA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COSA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cosanta (COSA)

Berapakah nilai Cosanta (COSA) hari ini?
Harga langsung COSA dalam USD ialah 2.31 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa COSA ke USD?
Harga semasa COSA ke USD ialah $ 2.31. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cosanta?
Had pasaran untuk COSA ialah $ 835.69K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran COSA?
Bekalan edaran COSA ialah 362.30K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COSA?
COSA mencapai harga ATH sebanyak 11.71 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COSA?
COSA melihat harga ATL sebanyak 0.19178 USD.
Berapakah jumlah dagangan COSA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COSAialah -- USD.
Adakah COSA akan naik lebih tinggi tahun ini?
COSA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COSAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:05:29 (UTC+8)

Cosanta (COSA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.