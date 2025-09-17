Cosanta (COSA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 2.27 24J Tinggi $ 2.31 Sepanjang Masa $ 11.71 Harga Terendah $ 0.19178 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +1.12% Perubahan Harga (7D) +2.47%

Cosanta (COSA) harga masa nyata ialah $2.31. Sepanjang 24 jam yang lalu, COSA didagangkan antara $ 2.27 rendah dan $ 2.31 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COSA sepanjang masa ialah $ 11.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.19178.

Dari segi prestasi jangka pendek, COSA telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +1.12% dalam 24 jam dan +2.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cosanta (COSA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 835.69K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 835.69K Bekalan Peredaran 362.30K Jumlah Bekalan 362,302.04999999

Had Pasaran semasa Cosanta ialah $ 835.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COSA ialah 362.30K, dengan jumlah bekalan sebanyak 362302.04999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 835.69K.