Cosmic Universe Magick (MAGICK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00226813 24J Tinggi $ 0.00233574 Sepanjang Masa $ 4.44 Harga Terendah $ 0.00149764 Perubahan Harga (1J) +0.31% Perubahan Harga (1D) +0.59% Perubahan Harga (7D) +6.40%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) harga masa nyata ialah $0.00228151. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAGICK didagangkan antara $ 0.00226813 rendah dan $ 0.00233574 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAGICK sepanjang masa ialah $ 4.44, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00149764.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAGICK telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan +6.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 145.77K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 225.70K Bekalan Peredaran 63.89M Jumlah Bekalan 98,927,130.11703493

Had Pasaran semasa Cosmic Universe Magick ialah $ 145.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAGICK ialah 63.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98927130.11703493. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 225.70K.