Cosmo Harga Hari Ini

Harga langsung Cosmo (COSMO) hari ini ialah $ 0.00004905, dengan 9.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COSMO kepada USD penukaran adalah $ 0.00004905 setiap COSMO.

Cosmo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 44,404, dengan bekalan edaran sebanyak 905.20M COSMO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COSMO didagangkan antara $ 0.00004399 (rendah) dan $ 0.00004928 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00089054, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000331.

Dalam prestasi jangka pendek, COSMO dipindahkan +1.54% dalam sejam terakhir dan +14.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cosmo (COSMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.40K$ 44.40K $ 44.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.40K$ 44.40K $ 44.40K Bekalan Peredaran 905.20M 905.20M 905.20M Jumlah Bekalan 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

Had Pasaran semasa Cosmo ialah $ 44.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COSMO ialah 905.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 905204147.8626863. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.40K.