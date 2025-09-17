Cost Hot Dog (COST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00059859 $ 0.00059859 $ 0.00059859 24J Rendah $ 0.00071157 $ 0.00071157 $ 0.00071157 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00059859$ 0.00059859 $ 0.00059859 24J Tinggi $ 0.00071157$ 0.00071157 $ 0.00071157 Sepanjang Masa $ 0.061631$ 0.061631 $ 0.061631 Harga Terendah $ 0.00044681$ 0.00044681 $ 0.00044681 Perubahan Harga (1J) -2.37% Perubahan Harga (1D) -10.47% Perubahan Harga (7D) -15.63% Perubahan Harga (7D) -15.63%

Cost Hot Dog (COST) harga masa nyata ialah $0.00062823. Sepanjang 24 jam yang lalu, COST didagangkan antara $ 0.00059859 rendah dan $ 0.00071157 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COST sepanjang masa ialah $ 0.061631, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00044681.

Dari segi prestasi jangka pendek, COST telah berubah sebanyak -2.37% sejak sejam yang lalu, -10.47% dalam 24 jam dan -15.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cost Hot Dog (COST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 596.36K$ 596.36K $ 596.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 596.36K$ 596.36K $ 596.36K Bekalan Peredaran 949.39M 949.39M 949.39M Jumlah Bekalan 949,390,000.0 949,390,000.0 949,390,000.0

Had Pasaran semasa Cost Hot Dog ialah $ 596.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COST ialah 949.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949390000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 596.36K.