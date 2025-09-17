COTI AI Agents (COAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01080825$ 0.01080825 $ 0.01080825 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.31% Perubahan Harga (7D) +0.31%

COTI AI Agents (COAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COAI sepanjang masa ialah $ 0.01080825, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

COTI AI Agents (COAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 232.32K$ 232.32K $ 232.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 373.50K$ 373.50K $ 373.50K Bekalan Peredaran 622.00M 622.00M 622.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa COTI AI Agents ialah $ 232.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COAI ialah 622.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 373.50K.