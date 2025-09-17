could (COULD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.45% Perubahan Harga (1D) +1.43% Perubahan Harga (7D) +10.46% Perubahan Harga (7D) +10.46%

could (COULD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COULD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COULD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COULD telah berubah sebanyak +1.45% sejak sejam yang lalu, +1.43% dalam 24 jam dan +10.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

could (COULD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.02K$ 21.02K $ 21.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.02K$ 21.02K $ 21.02K Bekalan Peredaran 994.98M 994.98M 994.98M Jumlah Bekalan 994,979,315.372361 994,979,315.372361 994,979,315.372361

Had Pasaran semasa could ialah $ 21.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COULD ialah 994.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994979315.372361. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.02K.